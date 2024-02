Le università pugliesi (Università di Bari, Università del Salento, Università di Foggia, Politecnico di Bari, Università LUM Giuseppe Degennaro) anche quest’anno si uniscono per aderire, il 16 febbraio 2024, a M’Illumino di Meno, manifestazione promossa da Rai Radio2 con Caterpillar, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili istituita dalla L. 34/2022. Nella Puglia intera, da Lecce a Bari, da Casamassima a Foggia, i cinque Atenei spegneranno in contemporanea, dalle ore 19. alle ore 21, tutte le luci di alcuni loro immobili simbolici. L’iniziativa denominata #capire (“i Cinque Atenei della Puglia Insieme per il Risparmio Energetico”) mira a far comprendere il ruolo essenziale delle università in quanto luoghi aperti di conoscenza per la promozione, non solo nelle aule ma anche sul territorio e nella società, della consapevolezza e della cultura di un consumo responsabile e di un uso sostenibile dell’energia. Gli atenei condivideranno collettivamente le immagini dell’evento sui propri siti istituzionali e canali social, nel segno di una comunione di intenti, testimonianze e gesti. Si tratta di un’iniziativa comune nell’ambito della RUS Puglia, la rete di coordinamento per la sostenibilità che sta nascendo tra le università pugliesi, le quali nel loro complesso aggregano una comunità di studenti, docenti/ricercatori e personale tecnico-amministrativo di circa novantamila persone.

Anche quest’anno l’Università di Foggia, aderisce all’iniziativa “Mi illumino di meno”, saranno chiuse tutte le strutture e spente tutte luci dalle ore 19 alle 21.

Secondo il delegato rettorale alle Performance ambientali e alla sostenibilità, Giulio Mario Cappelletti, “l’uso consapevole dell’energia passa non solo dagli interventi di efficientamento energetico, ma anche dai comportamenti che adottiamo nella vita di tutti i giorni. Per raggiungere tali obiettivi l’Università di Foggia ha realizzato interventi edilizi di efficientamento energetico e adottato un sistema di monitoraggio informatico che consente di individuare sprechi e consumi anomali. Allo scopo poi di sensibilizzare il personale a comportamenti virtuosi si è provveduto e si provvederà a fornire loro informazioni utili alla riduzione dei consumi energetici. La riduzione dei consumi di energia comporta, conseguentemente, una riduzione delle emissioni responsabili dei cambiamenti climatici, a beneficio di tutta la Collettività. Tutti noi possiamo fare qualcosa per l’ambiente, anche l’Università di Foggia, in questo, darà il suo contributo”.