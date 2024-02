“E’ molto facile immaginare quanti e quali disagi possa affrontare una comunità che non può far riferimento ad alcun ufficio postale nel suo Comune: succede a San Marco in Lamis, dove il primo febbraio un assalto criminale ha compromesso così tanto l’edificio da renderlo inagibile. Ergo, i cittadini sono costretti a recarsi nei Comuni limitrofi per accedere agli importanti servizi erogati dalle Poste”. Lo dichiara il consigliere regionale Napoleone Cera.

“Per questo, ho già scritto all’amministratore delegato di Poste Italiane affinché si ponga presto rimedio. I criminali, infatti, oltre a sottrarre la cassaforte con una ruspa, hanno danneggiando gravemente la struttura che va ripristinata nel più breve tempo possibile: i servizi postali, come è noto, hanno un’importanza fondamentale nella quotidianità della persone. Mi auguro di ricevere risposta, ma non solo: l’auspicio è che davvero si agisca con celerità e, naturalmente, continuerò a seguire la questione con la massima attenzione”.