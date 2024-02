Un torneo di burraco e di solidarietà, per supportare il reparto di Oncologia Medica Integrata del Policlinico “Riuniti” di Foggia, sede di Lucera. È l’iniziativa organizzata lo scorso 11 febbraio dalle associazioni di Protezione Civile Il Cuore Foggia, ERA Foggia e Radio Club Marconi. “Le tre associazioni – spiegano gli organizzatori – hanno unito le forze per promuovere un evento benefico, dimostrando che il gioco e la solidarietà possono lavorare insieme per ottenere risultati straordinari. Il torneo ha visto la partecipazione di numerosi amanti del Burraco, che hanno trascorso un pomeriggio di sana e divertente competizione. I vincitori sono stati premiati con riconoscimenti speciali, mentre tutti i partecipanti hanno potuto gustare un ricco buffet offerto dalle associazioni”.

Il ricavato dell’evento, pari a 750 euro, sarà devoluto interamente al reparto di Oncologia Medica Integrata del Policlinico “Riuniti” – sede di Lucera e contribuirà a sostenere i pazienti affetti da patologie oncologiche e a migliorare i servizi offerti dalla struttura.

Il dirigente medico dell’Oncologia, Maurizio Di Bisceglie ha rivolto un caloroso saluto di apertura al torneo, ringraziando tutti i presenti per il loro sostegno e solidarietà.

“Ci saranno altri eventi di beneficenza a favore dell’Oncologia – sottolinea la presidente de Il Cuore Foggia, Jole Figurella – grazie all’impegno dei nasi rossi, tra cui un’iniziativa speciale in occasione della giornata internazionale della donna, il prossimo 3 marzo al Teatro del Fuoco di Foggia”.