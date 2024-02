Un rogo, quasi certamente di natura dolosa, ha interessato un lido allo Scalo dei Saraceni, noto villaggio della litoranea sud di Manfredonia. In fiamme lo stabilimento balneare “Playa del Sol”, devastato da un incendio intorno alle ore 4 di questa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini in corso per risalire alla cause.