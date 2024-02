POP (Persone, Opportunità, Partecipazione), “il movimento che promette di rivoluzionare il modo di fare politica” lanciato da Napoleone Cera ha inaugurato la sua nuova era di impegno civico e collaborazione comunitaria a San Severo, dove le candidature per le prossime amministrative sono ancora celate.

Nel suo discorso di apertura il consigliere regionale ha condiviso la visione e l’ispirazione che hanno dato vita al movimento.

“Oggi siamo qui per un motivo davvero speciale, per dare vita a un sogno che abbiamo in comune: POP. Questo non è solo un acronimo carino – ha detto il politico di San Marco in Lamis – ma è la nostra bussola, la stella che ci guida verso un modo nuovo di fare politica, una politica fatta di cuore, impegno e condivisione.”

Sottolineando l’importanza della scelta di San Severo come palcoscenico per il nuovo progetto, Cera ha affermato: “La scelta di San Severo come palcoscenico per presentare POP non è stata casuale.

Questa città, ricca di storia, cultura e vitalità, rappresenta il cuore pulsante di ciò che vogliamo raggiungere: un luogo dove la partecipazione diventa la linfa vitale della comunità”.

POP mira a creare un dialogo aperto e costruttivo tra i cittadini e le istituzioni, ponendo le basi per un futuro in cui ogni voce conta e ogni idea può diventare realtà. “In un mondo che spesso sembra diviso e incerto, dove le voci della comunità rischiano di essere sovrastate dal clamore di pochi, POP nasce come un faro di speranza, un invito a credere che un altro modo di fare politica non solo è possibile, ma è già in atto” .

L’eletto regionale richiama all’azione tutti i cittadini di San Severo. “La presentazione di POP a San Severo è un invito aperto a tutti i cittadini, un appello alla partecipazione attiva. È un’opportunità per ascoltare e essere ascoltati, per condividere idee e visioni, per collaborare in progetti che possono trasformare la nostra città in un modello di innovazione sociale e di sviluppo sostenibile,” ha concluso Cera.