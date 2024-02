“Manifestiamo le nostre più sentite congratulazioni alle forze dell’ordine e ad ogni singolo uomo che ha partecipato alle brillanti operazioni di cattura dei due latitanti garganici Raduano e Troiano“. Questo il commento dell’associazione FAI Antiracket Vieste Ets, molto attiva nella lotta alla criminalità garganica, capace in passato di trascinare gli imprenditori locali in tribunale per denunciare le estorsioni del clan.

“Il pentitismo, il lavoro straordinario della magistratura, importantissime operazioni di rilevanza nazionale ed internazionale come queste, evidenziano, in maniera incontrovertibile, una rinnovata attenzione alla nostra terra – concludono -. Il Gargano intero è immensamente grato a chi, con scrupolosa dedizione e grandi sacrifici quotidiani, è costantemente impegnato nella tutela di questo meraviglioso territorio”.