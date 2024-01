I carabinieri della Compagnia di Manfredonia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne del luogo, ritenuto responsabile di tentata rapina aggravata.

I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo lungo le vie della città, sono stati allertati dal dipendente di una farmacia in cui pochi istanti prima si era presentato un giovane, con il volto travisato e armato di coltello, che non sarebbe riuscito nell’intento di consumare una rapina per la pronta reazione dell’impiegato dell’esercizio, che lo aveva messo in fuga con l’utilizzo di spray al peperoncino.

Le immediate ricerche attivate dai carabinieri, grazie a fondamentali dettagli forniti dalla vittima hanno consentito di rintracciare poco dopo – nei pressi del castello di Manfredonia – l’indagato, indosso al quale è stato rinvenuto e sequestrato un coltello corrispondente a quello brandeggiato nel corso dell’azione delittuosa.

La successiva visione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e approfondimenti investigativi hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi indiziari nei confronti dell’arrestato, poi tradotto presso la casa circondariale di Foggia.

L’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.