Il raccolto a gennaio? Si, se parliamo di raccogliere i frutti di una semina molto lontana nel tempo. Il 18 gennaio, infatti, la Cambridge International Education ha pubblicato i risultati degli esami IGCSE Cambridge. “I nostri alunni di IV C SIA e V C SIA hanno conseguito, rispettivamente, la quarta la certificazione IGCSE per ‘English as second language’ e la quinta le certificazioni per ‘Computer Science’ ed ‘Economics’. Lo rende noto l’istituto “Pascal” di Foggia.

“Gli esiti sono stati molto positivi per tutti, e addirittura brillanti per diversi allievi. Non è stato facile. Non era scontato. Diversi anni fa abbiamo intrapreso un percorso impegnativo, sfidante, seguendo un’intuizione visionaria che ha condotto noi e i nostri allievi a esplorare un territorio nuovo, allora semisconosciuto ai più, ma ricco di stimoli e di opportunità. Ci siamo confrontati con un contesto e una visione davvero internazionali delle discipline coinvolte, e ciò ha spalancato i nostri occhi verso un orizzonte più ampio, facendoci sentire parte, noi e i ragazzi, di una community molto più ampia. E al di là delle singole conoscenze, i nostri ragazzi hanno acquisito delle autentiche skills for life, che li accompagneranno durante il loro futuro percorso, quale che esso sia. E noi, insieme a loro, abbiamo sperimentato, e continueremo a farlo, un’esperienza di lifelong learning che probabilmente è la vera essenza, se non il dono, dell’essere insegnante. Imparare anche noi per far sì – concludono dalla scuola – che i giovani imparino da noi e con noi. Congratulations to everyone!”.