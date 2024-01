Nuovo appuntamento culturale al liceo “Lanza-Perugini” di Foggia. Proseguono le iniziative in preparazione del XXV Congresso mondiale di filosofia che si terrà a Roma dall’1 all’8 agosto 2024 sul tema “La filosofia oltre i confini”. Gli incontri sono organizzati dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia e dall’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino in collaborazione con gli istituti liceali della città.

Mercoledì 7 febbraio, alle ore 16.00, la Biblioteca del Liceo Classico “V. Lanza”, ospiterà Alessandro Volpe, ricercatore in Filosofia morale presso l’Università “Vita-Salute San Raffaele di Milano”, per un incontro dal titolo “Il noi da fare: solidarietà e critica”. Interverranno Mirella Coli, dirigente scolastica del liceo “Lanza-Perugini di Foggia”; Alessandra Beccarisi, docente di Storia della filosofia medievale presso l’Università degli Studi di Foggia; don Bruno D’Emilio, responsabile dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino e Francesco Torbidoni, direttore del Dipartimento di Scienze storico-filosofiche e giuridiche del Liceo “Lanza-Perugini” di Foggia.

“In un momento in cui la solidarietà e la critica si fondono nella ricerca di un ‘noi’ capace di agire – sottolinea la dirigente scolastica Mirella Coli – siamo felici di accogliere il ricercatore Alessandro Volpe per un incontro che si preannuncia stimolante e arricchente. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per incoraggiare il pensiero critico dei nostri studenti e delle nostre studentesse e un’occasione per l’intera comunità scolastica che potrà dialogare, esplorando tematiche cruciali”.