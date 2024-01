Dalle prime ore dI stamattina, militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Foggia e Genova e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura Europea – Ufficio di Torino, nei confronti di 5 persone, gravemente indiziate dei reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e frode fiscale (art. 3 D.Lgs. 74/2000), e di una società cooperativa con sede a Foggia, indagata per responsabilità amministrativa ex artt. 5 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.

L’indagine riguarda un’ingente frode I.V.A. nel settore del commercio online di pneumatici e ha interessato 10 Stati dell’Unione Europea e 5 Stati extra U.E.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal Procuratore Europeo per l’Italia, Andrea Venegoni, che si terrà in mattinata presso gli uffici della Procura Europea di Torino.