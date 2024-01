Dopo gli incontri nell’assessorato alle Attività produttive prima, a Palazzo di Città poi con il direttivo dell’associazione ‘Amici del Viale’, che riunisce e rappresenta molti residenti e commercianti del quartiere ferrovia, questa mattina gli assessori alla Polizia locale Daniela Patano, alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo, alla Sicurezza Giulio De Santis, insieme ai vertici della Polizia locale (il comandante Romeo Delle Noci, il vice Raffaele Iocola e il commissario Stefano Berardino), hanno compiuto un lungo sopralluogo nella zona, partendo dal Centro Intermodale per poi risalire dal piazzale Vittorio Veneto al viale XXIV Maggio e alle vie adiacenti.

“L’ennesimo confronto con i titolari delle attività commerciali e i cittadini, e la constatazione diretta, hanno permesso di mettere ancora più a fuoco le criticità che si trascinano da tempo – riporta una nota diramata dal Comune -, dal degrado all’illegalità diffusa, dalla mancanza di sicurezza all’abusivismo, dalla percezione di sostanziale abbandono da parte delle istituzioni alla crescita di fenomeni di intolleranza”.

“Una situazione che la nuova amministrazione intende affrontare attraverso un’azione sinergica e complessiva, nell’immediato e con una prospettiva temporale ben più ampia: per questo l’azione odierna appare propedeutica a ulteriori, imminenti interventi, in linea con l’indirizzo impresso dal nuovo corso voluto dalla sindaca Maria Aida Episcopo, la ‘rivoluzione della normalità’ che non può prescindere dal legame tra inclusione e legalità”.