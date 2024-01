Ripartono i laboratori dello Spazio Gioco per i bambini del Rione Candelaro. L’iniziativa è curata dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia. “Comunità Educante Rione Candelaro”, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa, ha ripreso in questi primi giorni dell’anno la propria attività rivolta ai bambini e ai ragazzi del Rione Candelaro.

Nell’ambito della programmazione di questo nuovo anno il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, partner di progetto, torna a promuovere incontri di gioco e

formazione con i bambini e le famiglie della città di Foggia.

I laboratori, inaugurati il 21 dicembre con la Festa di Natale si terranno presso il Laboratorio di Pedagogia dell’infanzia, situato al primo piano del plesso universitario di via Arpi n. 155, tutti i martedì, dalle ore 16 alle ore 18.

Le attività sono rivolte ai bambini e le bambine dai 3 ai 10 anni e ai loro genitori e sono gestite dalla cattedra di Pedagogia dei servizi educativi del responsabile scientifico Anna Grazia

Lopez.

Il Comitato Scientifico è composto da Alessandra Altamura, Rossella Caso, Angelica Disalvo, Angelica Padalino e Ilaria Paolicelli.

Per ulteriori informazioni si può inviare una email agli indirizzi di posta elettronica [email protected]

o [email protected] oppure al numero di telefono 3515843222.

Si rinnova una sinergia importante, tra università, scuole del territorio, associazioni e parrocchia

Sacro Cuore, che ha portato in questi anni alla firma del Patto Educativo di Comunità del Rione

Candelaro.