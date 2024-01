La polizia ha notificato il provvedimento di daspo emesso dal questore di Taranto Massimo Gambino nei confronti di altri cinque supporter del Foggia ritenuti responsabili di atti violenti all’interno dello stadio Iacovone, nel corso dell’incontro di calcio dello scorso 3 settembre. In precedenza altri sei tifosi dauni erano stati raggiunti da analoghi provvedimenti. In occasione del derby, furono lanciati diversi fumogeni da parte della tifoseria ospite. Uno di questi raggiunse rotoli di gomma (destinati alla pista di atletica dell’ex campo scuola) accatastati sotto gli spalti della curva sud, provocando un grosso incendio, per il quale sono stati successivamente identificati e arrestati due tifosi foggiani.

La digos, nel prosieguo delle indagini relative agli incidenti, ha individuato altri cinque sostenitori della squadra ospite che si sarebbero resi responsabili dell’accensione e del lancio di fumogeni sul campo di gioco inducendo il direttore di gara a sospendere momentaneamente la partita. Le indagini, con il contributo della polizia scientifica, hanno permesso di indentificare i 5 ultras rossoneri nonostante indossassero un passamontagna. Per due di loro, rispettivamente di 33 e 23 anni, è stato disposto il daspo di cinque anni, per un terzo ha la durata di tre anni, per i restanti due il provvedimento di divieto ad assistere alle manifestazioni sportive è di due anni. (Ansa)