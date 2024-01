Impresa del Sorrento a Cerignola. I campani, in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, espugnano il Monterisi imponendosi per 2-1 dopo aver dominato per oltre un’ora. I gialloblu questa volta non riescono ad imprimere la loro forza offensiva, anche quando hanno giocato con l’uomo in più. Giornata no per le punte di Tisci: Malcore impreciso e nervoso, Leonetti mai in partita.

I campani la sbloccano con Ravasio al 15’ del primo tempo, raddoppiano con il giovane Vitale al 18’ della ripresa, prima dell’espulsione di De Francesco al 24’. L’ingresso di Sainz-Maza rivitalizza la manovra del Cerignola che va a segno con D’Andrea ma non sfrutta la superiorità numerica per cercare almeno il pareggio. I gialloblu si fermano dopo tre successi consecutivi.