“Il rispetto delle leggi e normative vigenti e la legalità che non ammette deroghe sono le barre di riferimento della nostra azione amministrativa, oltre che del nostro essere cittadini consapevoli e parte integrante di una comunità chiamata a uno sforzo complessivo di consapevolezza e riscatto”. Lo riporta una nota dell’assessora al Personale e alla Polizia Locale del Comune di Foggia, Daniela Patano.

“A Palazzo di Città siamo tutti parte della stessa squadra, supportati da personale ammirevole per abnegazione e professionalità, nonostante gravissime carenze di organico che ostacolano e penalizzano il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati già nell’immediato”.

Poi aggiunge: “Ieri e questa mattina, squadre della Polizia Municipale sono state impegnate in interventi che hanno portato allo sgombero di due mercatini improvvisati, il primo in via Natola (riservato ad hobbisti), il secondo in piazza della Libertà/corso Roma, restituendo così i marciapiedi occupati abusivamente al passeggio e alla fruizione pubblica, decoro urbano alle aree interessate e fiducia nei cittadini rispetto alle Istituzioni. Uno sforzo che vede attivamente impegnato anche l’Assessorato alle Attività Produttive guidato da Lorenzo Frattarolo, col quale operiamo in stretta sintonia. È solo l’inizio di un cammino che sarà pieno di insidie e ostacoli, ne siamo consapevoli, ma che percorreremo fino in fondo senza paura ed esitazioni, per il bene della nostra città”.