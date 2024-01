“La rete solidale per aiutare persone meno fortunate nella nostra città, con l’inverno ormai entrato nel vivo, è sempre operativa per garantire pasti caldi, assistenza e una sistemazione per sottrarsi dal freddo pungente”. Lo riporta una nota dell’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Simona Mendolicchio.

“Sono diverse le strutture che l’amministrazione comunale ha prontamente allertato, e ringrazio gli operatori preposti e tutti quanti si stanno adoperando con discrezione, sensibilità e attenzione per aumentare la quantità e qualità delle soluzioni prospettate.

Il numero verde del Pronto Intervento Sociale per accedere ai servizi indicati di primo e immediato aiuto, o per segnalare situazioni delicate e per permetterci di raggiungere ulteriori persone in difficoltà, è l’ 800 942245.

Auspico quindi un’ulteriore partecipazione attiva da parte della cittadinanza per offrire ad altre persone senza fissa dimora non ancora prese in carico, la possibilità di superare questo periodo senza complicazioni di sorta”.