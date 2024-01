La direttrice Gabriella Berardi e tutti i dipendenti si scusano per il disagio. Durano ormai da settembre i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli impianti antincendio, che hanno costretto la Biblioteca Magna Capitana, che da poco aveva registrato il restyling della Regione Puglia, a restare chiusa, creando non pochi disagi ai tanti giovanissimi fruitori che avevano fatto dello spazio regionale la propria casa di studio e di aggregazione.

Tutti gli eventi promossi dalla Biblioteca sono in parte ospitati a Palazzo Dogana o in altri contesti cittadini. Come si legge nella comunicazione sul sito, nel frattempo i prestiti in corso sono stati prorogati fino alla riapertura della biblioteca.

Proseguono i servizi di consultazione di quotidiani e riviste e di prestito dei libri in vetrina, che vengono erogati presso il Museo di Storia Naturale in viale Giuseppe di Vittorio, 31, Foggia.

Più attiva la Biblioteca dei Ragazzi, che svolge le attività in programma in uno spazio dedicato, al secondo piano del Museo di Storia Naturale. Sono attivati i servizi di consultazione e prestito, mentre i servizi di Document Delivery e Prestito Interbibliotecario sono erogati attraverso la modalità della richiesta via e-mail all’indirizzo [email protected]. È comunque possibile accedere alle risorse on line attraverso il sito della biblioteca.