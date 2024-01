La Polizia di Stato di Foggia, stamattina, ha accolto con grande entusiasmo il vescovo Vincenzo Pelvi che ha voluto salutare le poliziotte ed i poliziotti nel corso di un incontro tenutosi in questura.

Negli ultimi due anni il presule, in diverse occasioni, ha celebrato la santa messa per i poliziotti foggiani. Il questore Ferdinando Rossi, insieme a tutto il personale, ha ringraziato Pelvi per l’affettuosa vicinanza alla famiglia della Polizia di Stato.