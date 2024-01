È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 marescialli allievi per il potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di Finanza. Lo rende noto un comunicato delle fiamme gialle. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti figure professionali: 5 per infermiere; 3 per fisioterapista; 2 per tecnico di radiologia medica, di cui alle lauree in allegato 1 al bando di concorso. È possibile concorrere per una sola delle suddette figure professionali.

Lo svolgimento del concorso comprende: una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale; una prova scritta di cultura tecnico-professionale; l’accertamento dell’idoneità psico-fisica; l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza, in qualità di marescialli; una prova orale; una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera; la valutazione dei titoli.

Le domande di partecipazione al concorso saranno compilate esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro le ore 12:00 del 12 febbraio 2024.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (12 febbraio 2024): non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di età; siano in possesso di una laurea triennale abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1 del bando di concorso, rientrante nelle classi di laurea indicate nel citato allegato 1, o titolo equipollente; siano iscritti all’albo: degli infermieri per i concorrenti di cui all’articolo 1 comma 1, lettera del bando di concorso; dei fisioterapisti per i concorrenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera del bando di concorso; dei tecnici sanitari di radiologia medica per i concorrenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) del bando di concorso.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi. Ulteriori approfondimenti e dettagli sono disponibili sul sito internet www.gdf.gov.it.