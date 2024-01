Il prossimo 11 gennaio alle 9,30 nell’Aula Magna dell’istituto Einaudi in via Napoli a Foggia, numerosi ospiti affronteranno il delicato problema che ancora affligge la nostra società e miete le sue vittime.

A promuovere e organizzare tale iniziativa il professor Lorenzo De Conciliis e l’autrice Cinzia Rizzetti in accordo con il dirigente scolastico Michele Gramazio che introdurrà la giornata e porgerà ai presenti i saluti di rito insieme alla sindaca Maria Aida Episcopo.

Le alunne Annadina Stanchi e Sara Liscio, e il professor Luca Piccirilli, reciteranno alcuni testi dell’autrice sul tema. Tutti gli studenti parteciperanno alla proiezione del documentario “Nel Cognome che ho Scelto”, il cortometraggio di Lorenzo Sepalone.

Il regista e il protagonista Alfredo Traiano, dopo la visione del documentario, accoglieranno impressioni ed eventuali domante dei partecipanti.

Alfredo è entrato nel cuore dei foggiani, la sua storia è diventata quindi un mirabile lavoro del regista e sceneggiatore cinematografico Lorenzo Sepalone, prodotto da Sguardi Liberi per il progetto “Motore Ciak Azione”, organizzato dalla Scuola Media Giovanni Bovio di Foggia, coordinato con l’Istituto Michele Lecce di Manfredonia. Un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il cortometraggio della durata di 15 minuti ha vinto il Primo Premio nella sezione ‘MiniDoc’ durante la venticinquesima edizione del festival internazionale ‘Inventa un Film’ di Lenola (Latina). Tanti altri riconoscimenti si sono aggiunti a quello di Lenola, festival e rassegne hanno contrassegnato gli ultimi mesi della sua uscita.

Ne citiamo solo qualcuno perché davvero lunga è la lista: Vicoli Corti a (Taranto), il Festival del Cinema Europeo a Lecce e ancora Amarcort Film Festival, Premio Libero Bizzarri, Asti International Film Festival e in ultimo, ma non ultimo Premio Miglior Documentario Di Roma Film Corto nel dicembre 2023.

Anche il penultimo lavoro del regista “Insieme” è un cortometraggio contro la violenza di genere, prodotto dall’associazione Impegno Donna con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Preziosi contributi divulgativi sociali, come prezioso l’impegno di Alfredo Traiano che ha scelto volutamente di portare un cognome che profuma di dignità: “Nel cognome che ho scelto c’è la storia di mia madre, c’è la storia di mio zio, c’è la mia storia” le sue parole.

A seguire la presidente dell’associazione Impegno Donna, Franca Dente, illustrerà le attività di un centro antiviolenza: il suo accesso, l’ascolto, la presa in carico, la fuoriuscita dall’ambiente malsano e la messa in sicurezza.

Daniela Cataudella, psicologa, spiegherà come riconoscere una violenza nelle sue diverse forme e come percepire i primi segnali.

Il commissario Antonio d’Amore, esperto di reati contro la persona, dall’alto della sua esperienza informerà sugli strumenti che la legge mette a disposizione per perseguire il responsabile, per prevenire e arginare il reato, e l’introduzione del codice rosso. Una vera e propria emergenza che esige una risposta rapida ed efficace. L’Istituto Einaudi è da sempre impegnato in progetti e iniziative, nella divulgazione, sensibilizzazione e informazione sui temi di interesse sociale che coinvolgono docenti e alunni/e.