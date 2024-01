Continua il momento favorevole del Cerignola che espugna il campo del Messina e consolida la sua posizione playoff. I gialloblu si impongono per 2-1 grazie alle reti di Malcore e D’Andrea, di Zunno la rete del momentaneo pareggio dei siciliani. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella seconda frazione di gioco i ritmi sono decisamente più alti ed ecco il vantaggio da parte della formazione pugliese con la rete firmata da Malcore. L’attaccante porta in vantaggio i suoi sfruttando l’ottimo assist di D’Ausilio, destro che batte Fumagalli e rete numero 10 per l’esperto attaccante.

Il vantaggio della squadra pugliese dura appena cinque minuti in quanto i siciliani trovano il goal del pareggio grazie a Zunno.Il calciatore subentrato al posto di Ragusa riesce a ribadire in porta un traversone dalla fascia. Tre punti pesanti per il Cerignola che riesce ad offrire un’altra bella prestazione nonostante le numerose assenze.