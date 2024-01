Una ventina di persone in ospedale dopo una cena a base di pesce crudo. Lo riporta Repubblica Bari. Per i malcapitati dolori addominali, nausea e conati di vomito. È successo a Fasano, nel Brindisino, al termine di una cena in un ristorante consumata mercoledì sera.

I medici hanno segnalato tutto alla Direzione Marittima di Bari e alla Capitaneria di porto di Brindisi alla luce dei sintomi riconducibili a gastroenterite da intossicazione alimentare in seguito ad una cena a base di pesce. I militari dell’Ufficio locale marittimo di Savelletri e il personale del Servizio veterinario dell’Asl di Brindisi “Siav B” si sono recati nel ristorante per gli accertamenti.

Dagli approfondimenti sarebbero emerse criticità igieniche con il mancato rispetto dei requisiti previsti all’allegato II del regolamento (Ce) numero 852/2004. Nei confronti del titolare dell’attività è quindi scattata la sanzione amministrativa di 3mila euro.