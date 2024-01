Lutto a Foggia per la morte del 52enne poliziotto Cosimo Ciro Giannini stroncato da un infarto. Ieri sera l’uomo era alla guida della sua auto all’incrocio tra via Telesforo e via Napoli. Probabilmente si era sentito male e si stava recando in auto al Policlinico Riuniti.

All’incrocio si è fermato e i passanti l’hanno soccorso, tentando di rianimarlo mentre arrivava l’ambulanza del 118. Anche i sanitari hanno tentato manovre di rianimazione ma non c’è stato niente da fare.