“Miss Italia in Terra Vecchia 2024 non è il calendario istituzionale della Città di Cerignola per il 2024″. Lo afferma l’assessora alla Cultura del Comune di Cerignola Rossella Bruno. “La precisazione è necessaria, spero sufficiente, a sgomberare il campo da polemiche politiche fondate sulla pretesa di oggettivare il gusto personale.

L’opera fotografica e grafica realizzata dalla ‘Belviso Fotografi dal 1924’ è lo spin off, direbbero i cultori di film e serie tv, delle selezioni provinciali dello storico concorso di bellezza Miss Italia, ospitate a luglio scorso dalla città di Cerignola.

In quell’occasione fu proposto all’amministrazione comunale di patrocinare e contribuire all’organizzazione dell’evento e alla realizzazione del calendario che ritrae le giovanissime partecipanti alle selezioni in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’antica Terra Vecchia. Nessuno si scandalizzò per lo spettacolo in piazza, era luglio 2023; perché tanto scandalo ora?

Per una questione di gusto, appunto. Una personalissima questione di gusto, più o meno condivisibile, che alcuni esponenti politici hanno deciso di enfatizzare e drammatizzare con l’unico intento di creare un ‘caso’”.

Poi conclude: “Visto che di opinioni personali si tratta, esprimo anche la mia. Come donna, non mi sento offesa dall’ingenua rappresentazione della bellezza femminile contenuta nel calendario. Come amministratrice, apprezzo l’iniziativa di promozione della bella e storica Terra Vecchia realizzata con gusto e garbo da uno storico e blasonato studio fotografico cerignolano”.