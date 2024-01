Gli agenti del commissariato di Barletta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini foggiani, resisi autori di alcuni furti nella città barlettana.

I furti erano stati commessi ai danni di un’ottica, all’interno della quale era stati asportati occhiali da sole presenti su una parete espositiva e in una farmacia dove due persone erano entrate e, con la scusa di chiedere informazioni ad una dipendente, aveva sottratto dall’espositore alcuni prodotti.

Le indagini svolte hanno portato, per entrambi gli episodi, all’identificazione di due persone rispettivamente di 45 e 49 anni con precedenti specifici, nati e residenti a Foggia.

La misura cautelare nei loro confronti emessa dalla Procura della Repubblica di Trani è stata eseguita nel capoluogo dauno con la collaborazione della squadra mobile foggiana.

“Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini – evidenzia come di consueto la Polizia di Stato in una nota – e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in contraddittorio nelle successive fasi del giudizio”.