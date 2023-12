Tre persone residenti a Cerignola sono state denunciate dalla Polizia penitenzia per trasporto e detenzione di materiale pirotecnico. Si tratta di due donne di 32 e 24 anni, un giovane di 25 sorpresi mentre all’esterno della Casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce posizionavano su di un muretto a secco di fronte al carcere, dei fuochi d’artificio con l’intento di farli esplodere come forma di saluto verso qualcuno dei detenuti.

Con loro c’erano anche due minorenni. Nei confronti dei tre adulti, considerati pericolosi per la sicurezza pubblica, è stato notificato il foglio di via obbligatorio per l’immediato allontanamento da tutto il territorio comunale: per il 25enne che ha precedenti penali col divieto di farvi ritorno per tre anni , mentre per le due donne il provvedimento è di un anno. (Ansa)