Una nota dell’assessora alle Politiche Sociali con delega al benessere animale, Simona Mendolicchio inerente le polemiche e proteste per il circo con animali arrivato a Foggia nei giorni scorsi e situato in viale degli Aviatori.

“Il mio impegno professionale e adesso politico-amministrativo mi hanno vista e mi vedranno sempre in prima linea nella tutela del benessere animale – afferma l’assessora -. Le normative attualmente vigenti nel nostro territorio non hanno potuto impedire allo Sportello Unico Attività Produttive il rilascio, nei mesi scorsi, dell’autorizzazione per un circo con animali a Foggia, molto lontano dalla mia percezione di intrattenimento e spettacolo. Posso assicurare, esprimendo anche la volontà dei miei colleghi di giunta, della sindaca Maria Aida Episcopo e in piena sintonia con il programma della nostra coalizione, che affronteremo con attenzione e rigore ogni problematica per garantire il massimo rispetto per gli animali nella nostra città”.