“Il Calcio Foggia 1920 comunica, in ottemperanza all’ordinanza n. 0089410 del prefetto di Foggia notificata in data odierna (30 dicembre), che la gara Foggia-Taranto in programma sabato 06 gennaio 2024, sarà disputata in assenza di spettatori per motivi di ordine e sicurezza pubblica così come indicato dal questore di Foggia”. Lo riporta una nota pubblicata dal club rossonero.

“La società, che accetta da sempre con rispetto e rigore le decisioni della pubblica amministrazione – si legge -, questa volta esprime con fermezza il proprio disappunto per il dispositivo emanato e dichiara, che questo provvedimento, non solo non ci trova d’accordo nelle motivazioni (come ad esempio ‘il momento tecnico delicato della squadra a livello sportivo’) ma ci penalizza nuovamente e, soprattutto, va a intaccare i nostri tifosi titolari di abbonamento che si vedono negare, per l’ennesima volta, il diritto di accedere allo Zaccheria, senza avere una colpa diretta, punendo un’intera collettività”.