Mercoledì 20 dicembre è in programma a Foggia, organizzata dall’Asl Foggia, una azione di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore della cervice uterina e del seno alla quale l’amministrazione comunale ha prontamente aderito.

Domani nei pressi di Palazzo di Città in Corso Garibaldi saranno collocati i due camper della Asl, predisposti per gli screening diagnostici. Gli esami, fondamentali per la prevenzione delle due forme tumorali, sono gratuiti con i camper presenti dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

Per quello che riguarda il carcinoma alla cervice uterina il camper sarà presente nel cortile dell’ex sede dei vigili urbani, attualmente sede delle Commissioni Consiliari. Possono presentarsi tutte le donne interessate nella fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni.

Di fronte all’ingresso principale di Palazzo di Città sarà, invece, parcheggiato il camper per la mammografia. In questo caso l’esame gratuito è a disposizione delle donne in età compresa tra i 50 e i 64 anni.

