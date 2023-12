Dal 22 al 24 dicembre, “Ho Voja Di Street Food” riaccende il Natale a Foggia. La festa più magica dell’anno è alle porte e il capoluogo si prepara ad accogliere un imperdibile appuntamento culinario: “Ho voja di street food… pure a Natale”.

L’evento, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia con patrocinio del Comune di Foggia, si svolgerà proprio nel cuore della città, presso la villa comunale e offrirà ai visitatori un’ampia scelta di proposte di cibo da strada.

Sarà un’occasione per scoprire e gustare le prelibatezze dello street food: dai classici panini gourmet alle tradizionali pizze, dai gustosissimi fritti alle irresistibili specialità di carne, e ancora caciocavallo impiccato, arrosticini e gelati.

In un’atmosfera gioiosa e coinvolgente, famiglie, giovani e bambini potranno trascorrere piacevoli momenti di intrattenimento. È previsto l’allestimento di una mostra fotografica a cura di Alfredo Urbano, il cui ricavato delle eventuali vendite sarà devoluto per la realizzazione di un pozzo in Guinea Bissau e per i più piccoli giochi e attività grazie alla Casa Volante. Infine, sono previste delle visite guidate alla scoperta dei tesori della villa comunale a cura di Franca Palese, presidente Confguide Confcommercio Foggia (info e costi 320 – 3724578).

Lo street food non solo come moda, ma anche come strumento di aggregazione, con tanta “voja” di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città, alla riscoperta delle tradizioni locali.

“Il cibo – commenta Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Foggia – può diventare uno strumento e una leva importante per la rivitalizzazione di un’area. La Villa comunale di Foggia è un luogo del cuore non solo per i foggiani, ma anche per la nostra associazione che ha già realizzato un’iniziativa al suo interno, qualche anno fa prima dell’emergenza sanitaria. Trascorriamo le prossime festività nella gioia e nella condivisione e il piccolo villaggio delle delizie è il nostro contributo per la città di Foggia che è pronta per un nuovo e prezioso rilancio”.

Elenco delle attività che partecipano:

Ovineria

Makò

Fame Kimica

Borzettone

Sabrina Scopece azienda agricola

Timeless Ink

Cacio’s

Piadinery

Rocco Naviglio

Il Piccolo Ristoro

Papone 2.0

Max & Coo

Carne a Fuoco

Bacalajo

Barbacar

La Roscia di Nonna Lina

Food underground

Gli organizzatori ringraziano per il sostegno Mastergroup; Rete del grano italiano – Proshop – Sud Matic About Snack– Gattarella resort – Burger King – Ciro Calabria e figli; Antica enoteca Saponaro – Secondo Marino – Ventiquattro luonge bar – Cianfano – L’Acchiappa Viaggi – Discount Motors – Surplus – Aurum et Margaritae. Dal 22 al 24 dicembre Villa Comunale Foggia – ingresso libero.

