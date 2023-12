Sarà inaugurata lunedì 18 dicembre (ore 10.00) la prima fontana ecologica del liceo scientifico Marconi, installata al secondo piano dell’istituto di via Danimarca. Inoltre sono in corso i lavori per la fontana in dotazione al plesso della succursale di via Sbano; a seguire altre verranno dislocate nelle prossime settimane nella sede centrale. Le fontane sono state acquistate con i fondi del Progetto “Save water, save life – Programma #iosonoambiente”, finanziato da Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il Progetto, realizzato in collaborazione con l’Ente Parco del Gargano, si è concluso lo scorso mese di ottobre e ha permesso alle classi prima e seconda del Quadriennale Ambientale e seconda del Quadriennale di ordinamento, di conoscere l’ambiente della Laguna di Lesina, approfondire i danni causati all’ecosistema dalle microplastiche, promuovere corretti di stili di vita a tutela della risorsa acqua. Nell’occasione saranno anche consegnate ai ragazzi di 1QA, 2QA, 2Q, alcune sacche “cattura-microplastiche” per i lavaggi in lavatrice di indumenti con fibre sintetiche, e i saponi che loro stessi hanno realizzato nei laboratori connessi al progetto, dopo il necessario tempo di stagionatura che completa il ciclo di saponificazione artigianale.

Con “Save water, save life” sono state acquistate anche borracce ecologiche per tutti gli studenti del Liceo Marconi e saranno distribuite nella mattinata del 18 dicembre. “Sotto il nostro albero di Natale abbiamo voluto mettere questo oggetto prezioso, che con il logo del progetto ricorda a noi tutti che il risparmio dell’acqua è vitale per la nostra amata Terra”, ha affermato la dirigente scolastica Piera Fattibene. “è un regalo per i nostri studenti ma anche per l’ambiente – ha aggiunto – convinti che piccoli gesti quotidiani possano dimostrare concretamente la coscienza ecologica, la capacità di stare nel proprio ambiente in modo consapevole, responsabile e sostenibile”.