Anche a Vieste parte la rivoluzione della raccolta rifiuti. Dal 1 febbraio via alla raccolta differenziata porta a porta in tutti i quartieri della città. Una svolta “epocale”, come l’ha definita l’assessore comunale all’ambiente Vincenzo Ascoli. Una nuova metodologia di raccolta che partirà subito dopo la campagna informativa che di fatto inizia in questi giorni.

A spiegare come sarà la raccolta porta a porta sono stati i vertici di Impregico Srl guidati dal responsabile Gianluca Colomba, l’azienda che cura la raccolta rifiuti a Vieste. “Si tratta di un progetto di avvio della raccolta porta a porta che vedrà come atto finale l’eliminazione dei cassonetti. Ogni famiglia e ogni impresa commerciale sarà dotata di un kit con un certo numero di contenitori per carta, vetro e rifiuto non riciclabile, dimensionati per le necessità di famiglie, aziende, condomini. L’obiettivo è di arrivare in città almeno al 65% di differenziata”.

Saranno consegnati ben 5500 kit che ogni famiglia potrà ritirare tutti i giorni presso l’Info Point in via Lungomare Cristoforo Colombo. Spariranno dalle strade tutti i cassonetti. Il progetto si chiama “Vieste per l’Ambiente” ed è stato illustrato dal sindaco Giuseppe Nobiletti, dall’assessore all’ambiente, Vincenzo Ascoli, e dal dirigente del settore Ambiente, Gino Vaira. “Un passo importante verso la tutela della nostra città. La raccolta differenziata è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per le prossime generazioni. La raccolta differenziata non è solo un dovere civico, ma anche un modo per dimostrare il nostro amore per Vieste”.