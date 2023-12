L’ordinanza evidenzia una serie di divieti per il 24 e il 31 dicembre. Ecco cosa riporta il documento: “Sono vietati la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo all’aperto di bevande in bottiglie-bottigliette in vetro, barattoli in latta, bottiglie di acqua in vetro e, comunque, con capacità superiore a 50 ml., con la precisazione che tutte le bevande devono essere vendute, somministrate e consumate esclusivamente in bicchieri di carta o altro materiale compostabile e che il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l’esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire correttamente le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra”.

Vietata, inoltre, “la vendita per asporto ed il consumo all’aperto in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con la precisazione che il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l’esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire correttamente le bottiglie di vetro e lattine”.

Divieto per “l’allestimento e lo svolgimento all’aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora musicale, ivi compresi i djset ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nel rispetto delle norme antinfortunistiche connesse alla capienza dei locali pubblici”. Vietato “l’utilizzo di petardi, anche di libera vendita, e spray urticanti”.

Infine si ordina “di cessare immediatamente, su disposizione dell’Autorità di polizia, i comportamenti vietati e di rimuovere gli allestimenti, le apparecchiature, la strumentazione, eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree indicati nella presente ordinanza; a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l’informativa per l’utenza dei divieti di cui trattasi”.