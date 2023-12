I carabinieri della Compagnia di Cerignola, nel corso di servizi finalizzati al contrasto del riciclaggio di componenti di auto rubate, hanno arrestato due persone di 24 e 29 anni.

In località “Posta Incorvara” i militari hanno sorpreso i due indagati intenti a smontare parti meccaniche di un’Audi Q3 e una Ford Kuga, asportate entrambe il giorno precedente rispettivamente ad Altamura e a Trani, mentre ulteriori due complici sono riusciti a dileguarsi a bordo di un furgone, abbandonando parte degli attrezzi utilizzati per la “cannibalizzazione” delle vetture. Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno rinvenuto e recuperato le carcasse di ulteriori cinque veicoli provento di furto, abbandonati nelle immediate adiacenze.

Gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Foggia su indicazione della locale Procura della Repubblica.

“In ultima analisi – ricordano i cc come di consueto – va precisato che la posizione delle persone arrestate è al momento al vaglio dell’autorità giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva”.