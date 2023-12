Sant’Agata di Puglia da ieri sera tappa obbligatoria per gli eventi del Natale 2023. Con l’accensione dell’albero e delle luminarie artistiche, e dei caratteristici mercatini, il piccolo paese del Foggiano è diventato ancora più attraente. Il sindaco, Pietro Bove, i turisti li va a prendere a casa con la “Corriera della Domenica” che in questi giorni diventa la “Corriera dei Mercatini di Natale”. Nel giorno dell’Immacolata due bus sono partiti da Foggia, oggi altri tre pullman da San Giovanni Rotondo, domani domenica 10 dicembre da Manfredonia. Tutto rigorosamente gratis.

“In concomitanza dei mercatini in questi tre giorni che di fatto aprono il lungo periodo di festa abbiamo avuto una richiesta di bus incredibile e non solo da Foggia, ma anche da altre città della provincia. Chi viene a Sant’Agata in questo periodo troverà le nostre guide turistiche che accompagneranno i visitatori alla scoperta del nostro borgo medievale e dell’imponente castello imperiale, delle chiese e dei palazzi storici. Inoltre i mercatini dove è possibile trovare artigianato tradizionale e prodotti locali, la via magica con le luci d’artista, il prese sul terrazzo del marchese, il palazzo delle favole. Ogni giorno spettacoli e animazione”.

E nella giornata dell’Immacolata tanti turisti provenienti dalla provincia di Foggia, dal Barese e dalle vicine Basilicata e Campania. “Tutto molto bello, e poi arrivare comodamente senza prendere l’auto non ha eguali”.