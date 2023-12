Era metà mattinata del giorno della Festa dell’Immacolata Concezione quando una donna anziana di 96 anni chiamava il “113”, chiedendo compagnia in quanto, vedova da molti anni e coi figli residenti fuori provincia, si trovava totalmente sola a casa durante le festività.

​Gli uomini delle “Volanti” della Questura di Andria, giunti sul posto, sono stati accolti in casa dalla signora, i cui problemi di deambulazione le impedivano di uscire di casa per acquistare beni alimentari. Gli stessi, quindi, inteneriti dalla situazione in cui si erano imbattuti, si prodigavano nel cucinarle un piatto di pasta.

​Le hanno poi fatto compagnia durante la consumazione del pasto, contribuendo a darle un po’ di conforto e di vicinanza nel giorno di festa; un gesto dinanzi al quale ha espresso profonda gratitudine e riconoscenza, chiamando i due agenti “angeli inviati dal cielo, in un giorno di festa che segna ufficialmente l’inizio del periodo natalizio”.