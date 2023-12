Vittoria pesante per il Picerno sul campo del Cerignola. La sesta consecutiva dei lucani che restano nella scia della capolista Juve Stabia. Decide nel primo tempo un guizzo di Gilli. Cerignola meno brillante del solito e costretto a giocare con un uomo in meno negli ultimi venti minuti per l’espulsione di Allegrini. Malcore in giornata no, ma anche Leonetti e D’Andrea poco reattivi. Gialloblu che hanno reclamato il calcio di rigore almeno in due circostanze, ma l’arbitro Perri di Roma ha sempre lasciato proseguire.