“Non frena e, anzi, si mantiene in costante aumento alla media di più 300 detenuti al mese la crescita della popolazione detenuta nelle carceri del Paese e con 60.116 presenze al 30 novembre scorso si raggiunge un indice di sovrappopolamento del +117%. Da considerare, tuttavia, le molteplici celle inagibili, nonché i raggruppamenti per circuiti, territorialità e genere che fanno lievitare di molto il surplus di reclusi in molte realtà, con punte che superano il più 200%, come presso la Casa Circondariale di Brescia Canton Mombello, o lo sfiorano come, presso gli istituti penitenziari di Foggia, Como, Grosseto, Taranto, Busto Arsizio e Brescia Verziano, solo per citarne alcuni”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario della UILPA Polizia Penitenziaria.

“A ciò, peraltro, fanno da contraltare la pesante inadeguatezza degli organici del personale di tutte le figure professionali, in primis del Corpo di polizia penitenziaria, mancante di ben 18mila unità e una serie infinita di deficienze strutturali e organizzative”. (Agi)