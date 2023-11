Brusco stop al progetto per la telemedicina in provincia di Foggia. L’Asl ha bloccato in autotutela la gara per la fornitura di dispositivi, servizi di assistenza e manutenzione del progetto “Diomedee”, segnalato tra le migliori sperimentazioni in Italia dal Forum Pa Sanità 2021. Allora al vertice dell’Asl c’era Vito Piazzolla, e l’idea è stata portata avanti da una delle sue più strette collaboratrici, Girolama de Gennaro, infermiera recentemente promossa a direttore del distretto socio-sanitario di Cerignola. La sperimentazione, dal valore complessivo di circa 3,4 milioni di euro, si sarebbe dovuta concludere entro il 31 ottobre 2019.

Ora il dirigente dei sistemi informativi aziendali, Tommaso Petrosillo, in qualità di responsabile unico del procedimento, ha sottolineato in una relazione l’inopportunità di procedere nella gara da 1,2 milioni (48 mesi + 12 di proroga) per la fornitura e manutenzione dei dispositivi. Il bando di gara prevedeva la fornitura di device elettromedicali di diverse classi e tipologie per il monitoraggio di parametri vitali e del necessario software di integrazione con il sistema aziendale di telemedicina, per un totale di 789 device di 16 tipologie diverse.

Due imprese, la Abintrax S.r.l. e la Item Oxygen S.r.l., hanno presentato l’offerta entro i termini, la cui scadenza era prevista il 9 settembre 2022. A questo punto, il rup Petrosillo, a seguito di un approfondimento sull’istruttoria (Giuseppe Piccininni), svolto sull’intera procedura di gara, “ha rilevato diverse criticità giuridico-tecniche tali da rivalutare gli interessi pubblici derivanti dagli esiti dell’istruttoria in parola”.

“L’evoluzione tecnologica intercorsa – è riportato nell’atto -, dal momento della pubblicazione della procedura di gara ad oggi, rispetto all’iniziale capitolato, rende necessaria una più approfondita valutazione degli aspetti tecnici presenti nell’attuale fabbisogno aziendale, maggiormente compliance al Progetto Diomedee in parola, attualizzato alle ultime e recenti necessità aziendali. Lo stesso fabbisogno, a suo tempo previsto, è variato in modo notevole in quanto ad oggi, per esempio, l’approvigionamento necessita di integrazioni importanti quali la gestione della logistica (consegna, ritiro, stoccaggio e sanificazione) dei device, necessaria per poter attivare il servizio di monitoraggio dei pazienti con gli strumenti oggetto della gara, rendendo così impossibile la gestione dei device successiva all’acquisto”. Peraltro, nella delibera firmata dal direttore generale Antonio Nigri, dal direttore amministrativo Michelangelo Armenise, e dal sanitario Stefano Porziotta (dimessosi oggi), viene sottolineato che “ad oggi i fondi della Delibera CIPE 122/2015 non sono stati incamerati dalla Asl e, pertanto, non risultano assegnati a budget della struttura per poter agevolmente addivenire alla sottoscrizione di un’obbligazione giuridicamente rilevante”.

Infine, una “criticità importante” riguarda “la comprensione di alcune disposizioni del disciplinare di gara che hanno condotto a diversi errori di compilazione delle offerte economiche degli operatori economici di gara, sottoponendo alla commissione giudicatrice, offerte con prezzi diversi tra la modulistica e la piattaforma, tali da ingenerare dubbi sulla comparazione delle offerte”. Abbiamo provato a chiedere informazioni al Rup, ma la direzione generale non ha fornito dettagli utili a chiarire ulteriormente, e nel dettaglio, le ragioni alla base della decisione.

Il progetto

Gli obiettivi di “Diomedee” erano: l’integrazione dei modelli organizzativi ed assistenziali distrettuale, ospedaliera e dell’emergenza urgenza; avviare la fase di start-up di attuazione delle azioni e garantire l’assistenza sanitaria e la continuità assistenziale nelle Isole Tremiti e nei comuni dei Monti Dauni e del Gargano caratterizzati da distanze superiori ai 60 minuti dalle più vicine strutture sanitarie di riferimento. Il programma punta ad offrire una soluzione al forte aumento di patologie cronico-degenerative soggette a frequenti riacutizzazioni. In questi casi, infatti, più dell’atto medico individuale, occorre assicurare, 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno, specialità proprie dei presidi territoriali di assistenza.

Ad agosto scorso, l‘Asl aveva dichiarato di aver ottenuto il finanziamento per l’implementazione del sistema di telemedicina per la presa in carico e la gestione integrata delle Persone fragili affette da patologie croniche. Misura relativa al progetto per le procedure di attuazione delle azioni previste dal Si.Ge.Co.(Sistema di Gestione e Controllo) nell’ambito della Strategia Nazionale Area Interna “Gargano”, approvato dall’ Accordo di Programma Quadro quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale. I Comuni interessati sono Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano.

“La nostra ASL – aveva spiegato Nigri – vuole essere vicina ai cittadini. Al fine di assicurare alle aree geografiche più ‘disagiate’ livelli adeguati di assistenza sanitaria, abbiamo avviato un processo di riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle Strutture e dei Servizi Sanitari e delle Cure Primarie. Questa nuova ristrutturazione, è importante, evita l’accesso improprio alla rete Emergenza-Urgenza (Pronto Soccorso e 118) e alle strutture ospedaliere e consente una reale presa in carico del paziente ed una più incisiva attività di educazione e promozione della salute. Inoltre, l’erogazione di attività specialistiche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, anche in collaborazione con gli specialisti ospedalieri migliora l’appropriatezza delle prescrizioni e riduce dei tempi di attesa”.

Il progetto, diretto dalla responsabile del progetto “Diomedee”, de Gennaro, integra le attività già avviate dalla ASL di Foggia nell’ambito della telemedicina attraverso l’estensione del servizio di teleassistenza e di tele monitoraggio, ed istituisce il servizio di telesoccorso.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui