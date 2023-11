Oggi il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato le Leggi Regionali n. 29, 30 e 31 del 2023 e ha emanato il Regolamento Regionale n. 12 del 2023. I quattro provvedimenti sono stati trasmessi al BURP per la pubblicazione.

Tra questi c’è la Legge Regionale n. 31/2023 che istituisce la fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Secondo Federico” con lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale legato alla figura di Federico II nella provincia di Foggia e nel resto della Puglia. La Fondazione, con sede a Foggia, persegue in particolare le attività di ricerca, formazione e promozione dei luoghi, dei manufatti storici, delle rappresentazioni, delle opere e del pensiero legati alla presenza di Federico II in tutto il territorio regionale, rinnovando l’offerta culturale collegata alla matrice federiciana in chiave di distretto culturale.

La “Fondazione Secondo Federico” non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Regione Puglia concorre alla costituzione del suo fondo di dotazione con un finanziamento di 250mila euro per l’esercizio finanziario 2023 e al suo fondo di gestione con un importo pari a 250mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.