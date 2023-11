Si è chiusa a Foggia la serie di incontri relativi al progetto transfrontaliero “Green Waters Adventure” dedicato all’importanza del turismo acquatico e d’avventura in Puglia, Molise, Albania e Montenegro. Ente capofila il Parco Nazionale del Gargano che con le lagune di Lesina e Varano si pone al centro di un più articolato programma di iniziative.

“Green Waters Adventure – ha spiegato il presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza – è nato con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Italia, Albania e Montenegro nel promuovere lo sport acquatico e lo sviluppo del turismo lacuale, fluviale, marino-costiero delle acque con un’attenzione particolare ai laghi di Scutari, Castel San Vincenzo, Varano e Lesina”.

“Green Waters Adventure” è promosso da un nutrito partenariato pubblico e privato: Ente Parco Nazionale del Gargano (ente capofila), Politecnico di Bari, Ministero della Cultura della Repubblica di Albania, Organizzazione turistica di Ulcinj – Montenegro, Comune Castel San Vincenzo, Comune di Cagnano Varano e Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione territoriale, in collaborazione con Euromediterranea, affidataria dell’organizzazione dei seminari. Negli scorsi mesi in tutti i territori coinvolti si sono svolti incontri, seminari, momenti di approfondimento che hanno coinvolto enti pubblici, operatori turistici e culturali, associazioni sportive, culturali e ricreative, operatori della nautica e dei servizi di trasporto, cittadini con la finalità di raccogliere idee, proposte, visioni per contribuire allo sviluppo del turismo sportivo acquatico e del turismo sportivo e d’avventura più in generale, attraverso una strategia comune di gestione. All’incontro finale tenutosi presso l’Università di Foggia, oltre ai vertici degli enti promotori del progetto, sono intervenuti il project manager Costanzo Cascavilla e il sindaco di Lesina, Primiano Di Mauro.