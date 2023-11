È scomparso da più di 10 giorni il foggiano Romeo Gaudiano detto “Sciokett”. I parenti sperano di ritrovarlo anche attraverso gli appelli sui social. L’uomo, 50 anni, sarebbe svanito nel nulla dopo aver preannunciato ai parenti una sua imminente partenza verso Napoli. Successivamente, la figlia ha denunciato la scomparsa in questura. Ricerche in corso in Capitanata e nella zona del capoluogo campano.