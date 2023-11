La Puglia è pronta per istituire l’Azienda Zero sanitaria, l’organismo regionale per garantire efficienza di gestione nel campo della sanità? “Siamo ancora nella fase della discussione – ha detto a l’Immediato il presidente Michele Emiliano -, tuttavia l’Azienda Zero servirà a togliere le funzioni amministrative alle Asl, lasciando solo quelle sanitarie, e risolvere i problemi più immediati: dalla gestione del personale, lavori e acquisto beni e servizi. È un modello che dove è stato attuato non ha sempre funzionato bene, pertanto è un tema che va discusso e approfondito. Potrebbe essere la soluzione buona per alleggerire le Asl ma, ripeto, dobbiamo discuterne. Pasqualone a capo dell’Azienda Zero? Ma no, Pasqualone sta bene a Foggia dove sta dirigendo il Policlinico Riuniti”.