Il 23 novembre si celebra in tutto il mondo il Fibonacci Day. Anche al Liceo Marconi eventi dedicati al grande matematico Leonardo Pisano detto il Fibonacci, che individuò la famosa successione numerica in cui ogni termine, a parte i primi due, è la somma dei due che lo precedono (11/23, i primi quattro numeri della successione, nella datazione americana indicano appunto il 23 di novembre)

Per la prima volta il liceo Marconi ha aderito al “Fibonacci Project” ideato da “Spettacoli di Matematica”, manifestazione all’interno della quale è prevista la visione del film “Una magia saracena”. Prodotto da “Spettacoli di Matematica”, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Festival di Cannes, “Una magia saracena” è ambientato in una società futura in cui comandano le macchine; ma un ribelle, Leonardo, riuscirà a ridare vita a personaggi come Archimede, Pitagora, lo stesso Fibonacci. Un evento divulgativo che coinvolgerà, nella mattina del 23 novembre, le classi seconde (giovedì 24 proiezione per le classi prime).

Nel pomeriggio del 23 novembre seconda edizione di “Fibonacci day, alla scoperta della matematica”, laboratori rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado: giochi, quiz, gare, e persino un incontro con “Fibonacci in persona”, direttamente dal XIII secolo. Attività che si avvale della collaborazione degli studenti delle classi del Liceo Matematico.

Il Fibonacci day è infatti una manifestazione che vede particolarmente coinvolto il liceo Marconi, al suo secondo anno di attivazione del Liceo Matematico: percorso del liceo di ordinamento che prevede un potenziamento della matematica intesa come disciplina che apre a nuove visioni e interpretazioni della realtà.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui