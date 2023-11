Si avvicina il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. A Foggia, come in tante altre città italiane, sono previsti numerosi incontri di sensibilizzazione nelle scuole e non solo. Intanto, però, non si ferma la scia di sangue: nel 2023 si contano 100 femminicidi.

Da Jessica a Giulia

(fonte Adnkronos) Solo 16 anni: Jessica Malaj è stata uccisa a maggio scorso a Torremaggiore in provincia di Foggia solo per aver fatto scudo alla madre aggredita dall’altro genitore. Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di sette mesi, è stata uccisa a fine maggio con 37 coltellate da Alessandro Impagnatiello, il fidanzato dalla ‘doppia vita sentimentale’. E poi ancora l’infermiera Rossella Nappini, 52 anni, massacrata, a settembre scorso a Roma, con diverse coltellate. Marisa Leo, 39 anni, uccisa a Marsala (6 settembre) dall’ex compagno Angelo Reina, che aveva denunciato, nel 2020, per stalking.

Anna Elisa Fontana, 48 anni, data alle fiamme dal compagno Onofrio Bronzolino, nell’abitazione che i due condividevano sull’isola di Pantelleria (Trapani). Concetta Marruocco ammazzata dal marito Franco Panariello con 39 coltellate il 14 ottobre scorso a Cerreto d’Esi (Ancona). Annalisa D’Auria, 32 anni, uccisa dal marito Agostino Annunziata a Rivoli (Torino) davanti agli occhi della loro figlioletta di 3 anni.

Un elenco infinito che si allunga fino alle ultime ore quando il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, 22 anni, viene trovato sulle sponde del lago di Barcis, in un canalone tra il bacino idrico e Piancavallo, nel Pordenonese.‍ Di lei si erano perse le tracce dall’11 novembre, giorno in cui era uscita con l’ex fidanzato Filippo Turetta, suo coetaneo. Ancora da chiarire invece i contorni della vicenda riguardante Francesca Romeo, 67 anni, dottoressa in servizio presso la guardia medica di Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria) uccisa a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in auto con il marito, rimasto ferito. Non si esclude alcuna pista. (di Sibilla Bertollini) (Sib/Adnkronos)

Seguici anche su Instagram – Clicca qui