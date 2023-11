L’ex chiesa dei morticelli cambia aspetto e diventa la prima grande Casa della Cultura dei Monti Dauni. Siamo a Troia, dove è stato inaugurato l’auditorium intitolato al medievista Jean-Marie Martin, profondo conoscitore ed appassionato studioso della storia di Troia e dell’intera Capitanata. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Leonardo Cavalieri, dell’assessore alla Cultura, Fausto Aquilino, dei progettisti Giulio e Giuseppe Tricarico e del presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Paolo Ponzio.

“Regaliamo alla comunità troiana un altro contenitore culturale”

Durante la conferenza stampa sono stati presentati i lavori di ristrutturazione e restauro dell’antica chiesa, costruitaa nel ‘500, sconsacrata, per decenni abbandonata e, per volontà dell’amministrazione comunale, recuperata e restituita alla comunità troiana come auditorium. “Una data storica, un traguardo importante per la nostra città – ha detto il sindaco -. Regaliamo alla comunità troiana un altro contenitore culturale, contribuendo all’arricchimento culturale della stessa comunità. All’interno del nuovo auditorium ospiteremo mostre di pittura e di fotografia, rassegne musicali e teatrali, convegni. Sarà la nostra casa della cultura”.

“Un pezzo di storia degli anni ’60 – aggiunge l’assessore Aquilino -. Per noi ragazzi dell’epoca era un luogo dove ci piaceva giocare. Un luogo prima mercato, poi parcheggio per auto, basti pensare che abbiamo voluto lasciare visibile all’interno il n. 7 che indicava uno dei posti auto. Oggi è un gioiello culturale ed architettonico”.

Alle celebrazioni per la rinascita dell’ex chiesa dei Morticelli collabora il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, che proprio nell’auditorium darà il via alla Stagione teatrale 2023_24 del Comune di Troia. Domenica, 19 novembre, è in programma lo spettacolo Nun te regg più con Gabriele Cirilli. Lunedì, 20 novembre, andrà in scena Ettore Bassi con Il sindaco pescatore, replica martedì 21 in matinèe riservato agli alunni dell’Istituto Virgilio Salandra di Troia.

La capienza dell’auditorium è di 200 posti a sedere. L’importo complessivo ammonta ad oltre 1.550.000 euro.

