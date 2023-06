Omicidio di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di 7 mesi. L’assassino è originario del Foggiano

È stato eseguito dai carabinieri il fermo, disposto dalla Procura di Milano, del barman Alessandro Impagnatiello, il fidanzato della 29enne Giulia Tramontano, che era incinta di 7 mesi e il cui corpo è stato trovato la scorsa notte in un’area verde a Senago, nel Milanese. Il 30enne, originario della provincia di Foggia – suo padre è di Monte Sant’Angelo – accusato di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso, è stato portato nel carcere di San Vittore, dopo l’interrogatorio e la confessione nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinate dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella.

Ieri sera, intorno alle 22, il barman, accompagnato dai militari, era rincasato brevemente per recuperare alcuni oggetti personali dall’appartamento in via Novella messo sotto sequestro dagli inquirenti. Forse convinto di aver ripulito le tracce dell’omicidio nella casa, non è stato lo stesso per le aree comuni della palazzina dove nella notte tra sabato e domenica sarebbe passato trascinando il cadavere della fidanzata. Già nella sua Volkswagen T-Roc nel pomeriggio di ieri le tute bianche dell’Arma avevano repertato alcune macchie di sangue. Nel lungo interrogatorio avvenuto questa notte con la pm Alessia Menegazzo e i carabinieri del nucleo investigativo Impagnatiello ha detto di aver agito da solo senza l’aiuto di complici.

