“Dal tardo pomeriggio di ieri sono in corso le ricerche di un nostro concittadino, Giuseppe Pertosa di 82 anni”. Lo riporta Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico.

“Si era allontanato ieri mattina per andare a funghi, senza fare più ritorno. L’auto, una Fiat Panda bianca, è stata ritrovata sin da subito in località Piscina Nuova, nel Bosco Spinapulci. Da ieri sono in corso le ricerche ad opera di volontari della Protezione Civile, Corpo del Soccorso Alpino e Speleologico, a cui si sono aggiunti allevatori, cacciatori e conoscitori della zona insieme ad alcuni familiari.

Le ricerche, a cui hanno preso parte quattro unità cinofile del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco, sono coordinate in raccordo tra i carabinieri del locale Comando Stazione e dei nuclei forestali e parchi e i vigili del fuoco, d’intesa con la Prefettura di Foggia. Sono ore di grande apprensione per la nostra Comunità: chiunque possa aver visto Giuseppe in zona o possa avere elementi utili e certi, è pregato di informare le Autorità.