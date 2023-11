Si è parlato di energie rinnovabili e di comunità energetiche nel corso di un convegno organizzato questa mattina da Confindustria Foggia tra i relatori la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini.

La città toscana è stata la prima in Italia a realizzare una Cer a trazione pubblica. Un modello che potrebbe essere importante nel Foggiano, da sempre terra baciata dal sole e dal vento. “La particolarità del nostro modello – spiega la sindaca -, è quella di essere motore di un’operazione che parte dall’ente per coinvolgere aziende, privati e terzo settore, con il chiaro obiettivo di essere garante per sé e i membri. È una straordinaria opportunità per il territorio, non solo nostro, ma anche e soprattutto anche qui in Puglia. Siamo stati precursori, oltre che nella progettualità, nell’individuazione di un modello giuridico che, insieme al vantaggio ambientale e al risparmio per la comunità, tutelasse il ruolo di garanzia e indirizzo del Comune e gli investimenti dei soci produttori. Con la comunità energetica a trazione pubblica, le imprese possono ottenere fino al 60% di risparmio, già dal 2024 quando sicuramente arriveranno i decreti attuativi. Non ci sono rischi economici per i cittadini che aderiscono alle comunità, ma solo la garanzia di un risparmio e di un beneficio ambientale e sociale per i territori che parte oggi e durerà almeno per i prossimi 20 anni”.

“Le comunità energetiche – aggiunge Stefano Bonino, amministratore delegato della Green Wolf Cer – sono un nuovo paradigma che consente ai territori di crescere in maniera coesa, portando ad una evoluzione tutto il sistema economico locale come quello del Foggiano che ha la fortuna di avere una grande disponibilità di energia da fonti rinnovabili. Purtroppo la transizione energetica va a rilento, c’è da lavorare tanto”.

