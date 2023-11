L‘europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore ribadisce che a breve sarà annunciata la Giunta della neo sindaca Episcopo e che tra i due maggiori partiti non ci sono frizioni. “Assolutamente, è in atto una naturale discussione che non è sfociata in nessuna querelle e che a breve ci porterà a formalizzare la nuova Giunta che sarà composta da professionisti in grado di portare qualità a Palazzo di Città. Smentisco qualsiasi voce che ci vuole per forza litigare. Chi ci vuole divisi non vuole il bene di Foggia. Il nuovo esecutivo deve essere tutto nuovo, composto da gente che deve raccontare tutta un’altra storia rispetto alle dinamiche del Comune. Noi partiti ci metteremo tutto l’impegno possibile. Pnrr, lavori pubblici e ambiente le priorità. Vedrete che ben presto chiuderemo il cerchio, anche perché entro fine anno dobbiamo approvare il bilancio della città di Foggia”. Tuttavia resta da sciogliere il nodo “Con” che a quanto pare vorrebbe due suoi rappresentanti e non uno nell’esecutivo.

Intanto il modello Foggia piace. “Molto, e verrà sicuramente applicato laddove ci siano le condizioni per costruire il campo largo. In primavera si voterà a Bari e anche in città importanti della Capitanata come San Severo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo, e noi del M5S vorremmo governare. Con il Pd? Se ci sono le condizioni, perché no”.